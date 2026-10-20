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Облачная "дочка" МТС перенесла свою конференцию из-за атак на российские ЦОДы

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Компания MWS Cloud (облачный бизнес группы "МТС", является частью МТС Web Services) перенесла на весну 2027 года свою конференцию MWS Cloud Day в связи с атаками на российские центры обработки данных (ЦОД). Об этом сообщили телеграм-каналы компании и конференции.

MWS Cloud Day планировалось провести 12 ноября.

"В связи с атаками на российские ЦОДы мы приняли решение о переносе мероприятия", - говорится в сообщении.

В октябре БПЛА атаковали три дата-центра "Яндекса", а также ЦОДы Сбербанка и холдинга VK.

MWS предоставляет облачные, AI-сервисы и платформенные решения под разные задачи бизнеса и является IT-вертикалью группы ПАО "МТС".

МТС Сбербанк Яндекс MWS Cloud
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