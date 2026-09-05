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Кабмин РФ расширил схему территориального планирования в области транспорта

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Правительство России расширило схему территориального планирования в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения, распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В схему территориального планирования России в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения включено более 70 новых объектов транспортной инфраструктуры. В схему добавлены позиции, предполагающие строительство и реконструкцию инфраструктуры железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, а также автомобильных дорог в различных регионах страны", - сообщается на сайте кабмина в субботу.

В их числе - мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры Центрального, Санкт-Петербургского, Пермского и Мурманского транспортных узлов и на подходах к морским портам Северо-Западного бассейна, строительство Западного обхода Саратовского узла Приволжской железной дороги, новой железнодорожной линии от аэропорта Анапы, модернизация инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, а также Северной и Свердловской железных дорог для увеличения грузооборота.

В рамках развития инфраструктуры воздушного транспорта запланировано строительство аэропортового комплекса Архыз в Карачаево-Черкесской Республике, аэровокзального комплекса в международном аэропорту Оренбурга, аэропорта Зырянка в Якутии. Также предусмотрена реконструкция инфраструктуры международного аэропорта в Казани, аэропортов Шереметьево в Московской области, Экимчан в Амурской области, Хатанга и Диксон в Красноярском крае, Угольный в Анадыре.

Для развития торгового мореплавания предполагается построить и реконструировать терминалы в морских портах, в том числе зерновые терминалы в Махачкале и Новороссийске, контейнерные терминалы во Владивостоке, Находке, Астраханской области и терминал для отгрузки нефти в Красноярском крае. В целях обеспечения безопасности перевозок по Северному морскому пути и оперативной передачи информации в красноярском порту Диксон будут построены объекты глобальной морской системы связи, которая сможет обслуживать до 200 абонентских станций на судах.

Кроме того, в схему включено более 20 автомобильных дорог федерального значения и их отдельные участки, которые планируется реконструировать или построить в Якутии, Югре, Дагестане, Краснодарском и Красноярском краях, Архангельской, Брянской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской и Орловской областях.

Правительство РФ Михаил Мишустин
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