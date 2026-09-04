Трамп заявил, что цель Уиткоффа и Кушнера в Москве - предложить завершить украинский конфликт

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что его спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер направляются в Москву и Киев с целью добиться завершения конфликта на Украине.

"Нет, они везут с собой предложение о завершении войны", - сказал американский лидер, отвечая на вопрос о том, направляются ли Уиткофф и Кушнер в Россию и Украину с "новым мирным предложением".

Трамп добавил, что у США "есть идея насчет мирного решения".

Ранее в пятницу портал Axios со ссылкой на источники писал, что у Уиткоффа и Кушнера на этих выходных запланированы поездки в Москву и Киев с целью обсудить пути урегулирования украинского кризиса.