Axios узнал, что Уиткофф и Кушнер на этих выходных посетят Москву и Киев

Спецпосланники Трампа намерены провести переговоры о завершении украинского конфликта, передает портал со ссылкой на источники

Cпецпосланники президента США Стив Уиткофф (справа) и Джаред Кушнер Фото: Stringer/Anadolu via Getty Images

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - У спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера на этих выходных запланированы поездки в Москву и Киев с целью обсудить пути урегулирования украинского кризиса, сообщает в пятницу Axios со ссылкой на источники.

"Чиновники США заявили, что посланники президента США Дональда Трампа - Уиткофф и Кушнер - на эти выходные поедут в Москву и Киев на переговоры о завершении конфликта", - информирует портал.

Согласно утверждениям Axios, Уиткофф и Кушнер отправятся в поездку в пятницу, на субботу у них запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, в воскресенье - с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

По данным портала, Трамп обсуждал в четверг в Белом доме это турне с Уиткоффом и Кушнером. Их поездка должна пройти 10 дней спустя после визита в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

Вместе с тем, отмечает Axios, Уиткофф и Кушнер прибудут в Киев впервые с начала второго президентского срока Трампа.