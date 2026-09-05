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Минобороны РФ заявило, что за сутки сбиты 763 украинских беспилотника

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки сбили 763 дрона ВСУ, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 763 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ", - заявило министерство.

По его данным, за сутки ударам подверглись позиции ВСУ в 158 районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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