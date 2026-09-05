Минобороны РФ заявило об ударе по логистическому центру на западной окраине Киева
Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные поразили дронами связанный с ВСУ логистический центр в селе Чайки на западной окраине Киева, заявило Минобороны РФ в субботу.
Цель поражена серией ударов БПЛА "Герань" отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг", сказано в сообщении министерства.
"Средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано интенсивное задымление на цели с последующим возгоранием", - заявило министерство.
Минобороны РФ распространило кадры удара.