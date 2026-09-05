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Один человек погиб и двое пострадали в Запорожской области из-за ударов ВСУ

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще двое получили ранения в Запорожской области в результате ударов со стороны ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в субботу.

"За прошедшие сутки в Запорожской области зафиксированы очередные факты целенаправленных атак по мирным населенным пунктам и гражданским объектам. К сожалению, есть погибший и раненые", - написал он в своем канале в Max.

По его словам, около села Вишневое БПЛА ударил по автомобилю, погиб водитель. В Токмакском округе дрон атаковал частное домовладение, пострадал мужчина. В селе Очеретоватое при обстреле пострадал еще один мужчина.

Всем пострадавшим оказывают медпомощь.

Запорожская область Евгений Балицкий
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