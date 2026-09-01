Три человека пострадали при ударе дрона ВСУ по машине в Запорожской области

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Три человека получили ранения в Мелитополе Запорожской области в результате атаки БПЛА ВСУ на гражданскую машину, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий во вторник.

"В результате атаки БПЛА противника по гражданскому автомобилю в городе Мелитополе пострадали три человека: парни 2008 и 2004 года рождения и женщина 1992 года рождения", - написал Балицкий в своем канале в Max.

По его словам, состояние пострадавших оценивается как тяжелое, им оказывают медицинскую помощь.