Над Брянской областью за сутки уничтожены 16 украинских беспилотников

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об уничтожении над регионом 16 украинских беспилотников.

"За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 16 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал Ковальчук в мессенджере Мах в воскресенье.