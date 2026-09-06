Четыре человека погибли в ночном ДТП на Кубани

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Два автомобиля столкнулись минувшей ночью на трассе в Калининском районе Краснодарского края, погибли четыре человека, подросток госпитализирован, сообщает в воскресенье пресс-служба краевого главка МВД.

"На автодороге "Калининская-Новотитаровская" произошло ДТП с участием двух автомобилей. Погибли четыре человека: водитель автомобиля "Лада", а также водитель и два пассажира автомобиля "Рено", - говорится в сообщении ведомства в мессенджере Max.

В результате ДТП пострадала 15-летняя пассажирка, подростка госпитализировали с травмами различной степени тяжести, сообщает пресс-служба.

По ее данным, водитель "Лады" выехала на встречную полосу, где допустила лобовое столкновение с иномаркой.