Пожар на стадионе в Минеральных Водах потушен

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание на территории стадиона в Минеральных Водах (Ставропольский край), сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Объявлена полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

В воскресенье в Минеральных Водах возникло возгорание на стадионе, загорелись подтрибунное помещение и деревянные лавочки на площади 500 кв. метров. В 18:35 была объявлена ликвидация открытого горения. Погибших и пострадавших не было.

В тушении пожара принимали участие шесть человек и две единицы техники.