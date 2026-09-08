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Лавров заявил о заинтересованности Запада в ослаблении России

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о заинтересованности Запада в ослаблении России, невозможности его доминирования на фоне появления новых центров многополярного мира.

"Он (Запад - ИФ) всегда был заинтересован в ослаблении нашей страны - Российской Империи, СССР. Как и сейчас - заинтересован в ослаблении, а то и расчленении России, чтобы похозяйничать на наших богатствах", - сказал он в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова".

Лавров продолжил: "Сейчас мы видим, что Запад просчитался. Никакого искусственного сохранения их доминирования, продолжавшегося более 500 лет, быть не может. Запад должен отстаивать свои позиции в честной борьбе, а этого он за всю свою историю никогда не умел делать. Запад никогда не жил по-честному и не преуспевал самостоятельно. Всегда за счет других".

Глава МИД РФ отметил, что сейчас появляются новые центры многополярного мира: "Китай - самая мощная, быстро растущая держава. Все это видят. Но американцам и их союзникам не хочется просто так уходить в тень, признавать, что Китай их обогнал на основе тех правил, которые были заложены после Второй мировой войны в основу мировой валютно-финансовой и торговой системы".

Так, пояснил Лавров, Китаю и другим странам БРИКС, включая Россию, положено "уже гораздо больше голосов в "акционерном капитале" МВФ, чем у нас есть", "а всё блокируется американцами, у которых есть право вето".

"Потеря Западом своей объективной способности всем руководить ведет к тому, что они пытаются доминировать совсем нечистоплотными методами: санкциями, а то и прямым вмешательством, вплоть до военного. Они уже просто цепляются за последние возможности для сохранения своего доминирования. В историческом плане, Запад, особенно Европа, - это сильно раненый зверь. Он становится гораздо опаснее", - сказал министр.

По его словам, стабильности сейчас меньше, чем в 70-е годы. "По сравнению с тем периодом сейчас стабильности нет гораздо больше", - сказал он.

МИД РФ Сергей Лавров
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