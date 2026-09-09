Не обслуживают рейсы аэропорты Казани, Бугульмы, Нижнекамска и Самары

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В аэропортах Бугульмы, Казани, Нижнекамска и Самары введены временные ограничения, сообщила Росавиация в своем канале в Мах.

"Аэропорты Бугульма, Казань, Нижнекамск (Бегишево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Аналогичные ограничения действуют в аэропорту Самары (Курумоч)

Ранее в ночь на среду приостановили работу аэропорты Ульяновска, Сочи, Пензы и Саратова.