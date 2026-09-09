Восстановлен водопровод, поврежденный при ночной атаке БПЛА на Новороссийск

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Систему водоснабжения восстановили в Новороссийске (Краснодарский край) после повреждения водопровода из-за ночной атаки беспилотников, сообщает пресс-служба городского "Водоканала" в среду.

"Аварийная бригада оперативно устранила все повреждения водовода на улице Магистральной. Система водоснабжения полностью восстановлена - уже сегодня вечером вода будет подаваться в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее в среду сообщалось, что в Новороссийске в результате ночной атаки БПЛА погибли четыре человека, в том числе один ребенок. 17 человек находятся в больнице, четверо из них в тяжелом состоянии. Всего пострадали 29 человек.

В городе был поврежден водопровод. Зафиксированы повреждения восьми многоквартирных и частных домов, трех предприятий и православного храма. Также повреждения получили два детских сада, общеобразовательная школа и здание поликлиники.