Лут сообщила, что сев озимых культур в РФ начался нормально

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Сев озимых культур в РФ начался нормально, считает министр сельского хозяйства Оксана Лут.

"Нормально я оцениваю начало озимого сева", - заявила Лут журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщалось, в настоящее время правительство рассматривает вопрос о погектарной финансовой поддержки аграриям для частичной компенсации затрат на проведение озимого сева. Минсельхоз РФ рассчитывает на то, что его площадь в этом году сохранится на уровне прошлого года (порядка 20 млн га).

Глава Минсельхоза не стала прогнозировать сроки начала госзакупок зерна, отметив, что этот вопрос находится в полномочиях правительства.

Как сообщала Лут ранее, в начале сентября озимый сев под урожай будущего года вели 44 региона, засеяно 2,3 млн га. "В принципе, идем с опережением темпов прошлого года. В прошлом году на эту дату было 2,1 млн га", - говорила она.

"С учетом того, что озимый сев дает наибольший объем зерновых, конечно, озимый клин нам необходимо сохранить. В прошлом году мы посеяли озимые зерновые и рапс порядка на 20 млн га, чуть ниже. Призываю все регионы, которые занимаются озимыми: озимый клин нельзя потерять. Это наш ключевой посев, это наша ключевая задача для того, чтобы обеспечить внутреннюю продовольственную безопасность по зерновым, и у нас есть партнеры, которых тоже надо обеспечивать зерном", - подчеркивала глава Минсельхоза.