Россия к настоящему времени собрала 113,5 млн т зерна

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - РФ к настоящему времени собрала 113,5 млн тонн зерна, это больше, чем в прошлом году, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании по мерам поддержки сельхозпроизводителей.

"В России продолжается уборочная кампания. На данный момент собрано 113,5 млн тонн зерна. Это значительно превышает показатели прошлого года. И в целом мы можем рассчитывать на очень хорошие объемы. При этом в ближайшие недели будет набирать обороты озимый сев. Очень важно, чтобы здесь не было сбоев, ведь это - фундамент урожая 2027 года", - сказал Патрушев, слова которого передает пресс-служба.

Вице-премьер отметил, что в текущей ситуации необходимо дополнительно поддержать аграриев, чтобы осенние полевые работы прошли штатно.

"Прежде всего, нельзя допускать затоваривания в зернопроизводящих регионах. В этой связи вопросы оптимизации логистики сельхозпродукции находятся на особом контроле правительства России. В том числе проработан комплекс специальных инструментов, отдельные из которых уже реализуются, - сказал он. - Во-первых, в конце августа дополнительно выделено порядка 10 млрд рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельхозпродукции из субъектов с традиционно высокими объемами урожая. Во-вторых, подготовлен ряд решений в сфере таможенно-тарифного регулирования. Так, до конца года будет приостановлена уплата экспортных пошлин на зерновые, а предельный размер пошлины на растительное масло и шрот фиксируется на уровне августа 2026 года".

Вице-премьер добавил, что для поддержки сельхозпроизводителей сформирован набор дополнительных мер. Так, правительство определяет размер погектарной финансовой поддержки аграриям для частичной компенсации затрат на проведение озимого сева. Планируется также пролонгация краткосрочных льготных кредитов и договоров льготного лизинга производителям зерна из регионов, где собранные объемы значительно превышают потребление.

Помимо этого, обсуждается введение временного моратория на банкротство аграриев и сохранение за ними статуса сельхозтоваропроизводителя даже в случае вынужденного отсутствия сбыта зерна. Правительство также рассматривает возможность проведения государственных закупочных интервенций. Этот механизм направлен на стабилизацию внутренних цен на зерновые культуры и помощь аграриям в реализации продукции.

Как подчеркнул Патрушев, этот комплекс мер должен способствовать сохранению стабильной ситуации в отрасли.