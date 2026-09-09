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Лавров направил в Пхеньян поздравление по случаю 78-й годовщины образования КНДР

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил свою северокорейскую визави Цой Сон Хи с 78-й годовщиной образования Корейской Народно-Демократической Республики, сообщили в среду на Смоленской площади.

"Ваша страна уверенно идёт по пути укрепления суверенитета и повышения уровня народного благосостояния. Искренне рад успехам корейских друзей", - говорится в поздравительной телеграмме, текст которой опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"С удовлетворением отмечаю высокую динамику развития многопланового и всеобъемлющего российско-корейского сотрудничества и стратегического партнёрства в полном соответствии с договорённостями, достигнутыми в июне 2024 года Президентом РФ Владимиром Путиным и Председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном", - отметил Лавров.

Он выразил уверенность в том, что "совместная плодотворная работа внешнеполитических ведомств России и КНДР будет способствовать выполнению поставленных лидерами задач".

"Их реализация всецело отвечает интересам народов двух стран, служит достижению общих целей по формированию справедливого многополярного миропорядка, поддержанию мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии", - подчеркнул глава МИД РФ.

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