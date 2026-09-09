Лесной пожар возле хутора Дюрсо под Новороссийском ликвидирован

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные потушили возгорание леса в районе хутора Дюрсо под Новороссийском, сообщает министерство природных ресурсов Краснодарского края в своем канале в Max.

"В 18:00 ликвидировано возгорание в районе хутора Дюрсо (Новороссийское лесничество, Абраусское участковое лесничество). На момент ликвидации примерная площадь, пройденная огнем, составила 1,64 га", - говорится в сообщении.

В то же время, по данным министерства, локализован новый лесной пожар в районе Новороссийска (телевизионная вышка) на площади 2 га.

Также продолжается тушение пожара в районе населенного пункта Раевская (Анапское участковое лесничество) на площади 2,4 га и в районе горы Колдун (Шесхарисское участковое лесничество) на площади 1,7 га.

Ранее сообщалось, что на территории Новороссийска тушат два очага на территории Шесхарисского участкового лесничества, а также пожар в районе хутора Дюрсо.