В Севастополе в ходе атак ВСУ повреждены 15 домов, загорелся лес

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Три многоквартирных и 12 частных домов повреждены в результате атак ВСУ на Севастополь, зафиксирован лесной пожар на площади 1 га, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в среду.

"В трех многоквартирных и 12 частных домах зафиксированы точечные повреждения. В районе горы Ильяс-Кая после сбития БПЛА ночью загорелся лес. Сейчас происходит проливка склона горы на площади около 1 га", - написал Развожаев в своем канале в мессенджере Max.

По его словам, открытого горения на склоне нет.

По данным Развожаева, за минувшие сутки ВСУ предприняли четыре воздушные атаки на Севастополь, в ходе их отражения нейтрализовано 27 беспилотников.