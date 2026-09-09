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Еще один пожар возник в заповеднике под Анапой при падении обломков БПЛА

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Возгорание лесной подстилки в районе Малого Утриша под Анапой, возникшее после падения обломков БПЛА, удалось локализовать, однако ночью из-за падения фрагментов беспилотников произошло возгорание лесного массива в заповеднике на Большом Утрише, сообщила глава Анапы Светлана Маслова в среду.

"Пожар лесной подстилки в районе Малого Утриша локализован. Однако ночью при падении обломков БПЛА произошло возгорание в лесном массиве заповедника на Большом Утрише. Площадь 1 га. На месте работают около 20 человек, 5 единиц техники. Ждем авиацию", - написала Маслова в своем канале в мессенджере Max.

По ее информации, также пострадали два нежилых здания предприятий, три домовладения - выбиты окна и повреждена кровля на летней кухне. Повреждены четыре автомобиля. В детском саду "Волна" повреждено остекление четырех окон, в среду там проведут ремонтные работы, а с завтрашнего дня учреждение возобновит прием детей.

"Ни в одном случае пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы", - отметила Маслова.

Ранее сообщалось, что во вторник вечером в лесном массиве на территории заповедника в районе Малого Утриша под Анапой в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание.

Анапа Светлана Маслова
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