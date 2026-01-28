ОАК и HAL подписали договор о совместной деятельности по производству SJ-100 в Индии

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") и корпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) подписали договор о совместной деятельности, регламентирующий сотрудничество по производству Superjet 100 в Индии.

Соглашение станет базой для дальнейшего сотрудничества сторон в отношении проекта по организации лицензионного производства "Суперджетов" в Индии, пояснили в ОАК.

"Документ фиксирует договоренность о том, что HAL окажет ОАК содействие в рамках процесса сертификации/валидации сертификата типа "Суперджет" в Индии. При этом HAL будет предоставлена лицензия на производство и продажи SJ-100, включая узлы, детали и комплектующие, необходимые для ремонта и технического обслуживания данного самолета", - сказано в сообщении корпорации.

ОАК в свою очередь будет оказывать содействие HAL в организации и переоснащении производственных мощностей HAL для выпуска SJ-100 посредством консультаций, услуг по проектированию и привлечения специалистов. "Дорожная карта", временные рамки, финансовые показатели проекта и подробное распределение рабочих усилий сторон, как ожидается, будут отражены в генеральном соглашении.

В октябре сообщалось, что ОАК и HAL подписали меморандум о взаимопонимании по выпуску в Индии "Суперджетов". ОАК рассчитывает не только на локализацию производства "компонентов, агрегатов, систем наших самолетов", но и на их поставки в РФ, заявлял глава компании Вадим Бадеха. "Для нас это огромная возможность расширить нашу кооперацию и снизить стоимость наших воздушных судов. Ну и, соответственно, создать действительно новый уровень взаимодействия в сфере авиационной промышленности", - пояснял он.

До 2022 года в РФ серийно выпускались "Суперджеты", созданные в международной кооперации. Из-за введенных западных санкций проект был остановлен. В 2026 году ожидается старт производства импортозамещенной версии самолета, чтобы передать авиакомпаниям в течение года 12 готовых машин, заявлял глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Сертификация Ил-114-300, по его словам, должна завершиться в начале текущего года, после этого начнутся серийные поставки.