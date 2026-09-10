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СВР заявила, что в ЕК приветствуют обсуждение вопроса о мобилизации женщин на Украине

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии приветствуют активизацию дискуссии по вопросу мобилизации женщин на Украине, заявили в четверг в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"По поступающей в СВР информации, в Еврокомиссии приветствуют активизацию на Украине дискуссии по вопросу о мобилизации женщин. Глава европейской дипломатии Кая Каллас в ходе недавней неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС и государств-партнеров назвала это "шагом в правильном направлении", - говорится в распространенном сообщении пресс-бюро СВР.

Как отмечается в сообщении, Каллас "посетовала, что на Украине усиливается нехватка мужчин, годных к военной службе, и без призыва женщин Киеву вскоре попросту не хватит "живой силы" для продолжения войны с Россией".

"Брюссель требует от представителей украинской стороны незамедлительно "перейти от слов к делу" и принять политическое решение о начале женской мобилизации. В качестве "образца для подражания" приводится Израиль, "имеющий долгий успешный опыт экзистенциальной войны с агрессивным соседом", - отметили в пресс-бюро СВР.

Там также заявили, что "Еврокомиссия ориентировала правительства стран ЕС на выработку юридически обоснованных механизмов изгнания на родину украинских граждан, прибывших в Европу в качестве беженцев": "Подсчитано, что в европейских государствах находятся до 5,6 млн украинцев, из которых женщины составляют 43,4%. При этом наибольшее число "потенциальных призывников" проживают в Германии, Польше и Чехии, "где они оказывают ощутимое давление на социальную инфраструктуру и бюджет и провоцируют рост правоэкстремистских настроений".

СВР Еврокомиссия Украина Кая Каллас
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