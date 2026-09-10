Средства ПВО за сутки сбили крылатую ракету "Нептун" и более 1 тыс. беспилотников ВСУ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение суток сбили крылатую ракету "Нептун" и 1030 беспилотников, уничтожили три безэкипажных катера ВСУ, заявили в Минобороны России в четверг.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая крылатая ракета большой дальности "Нептун" и 1030 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера ВСУ.

В Минобороны РФ заявили, что российские военные также нанесли поражение объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам хранения беспилотников и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 146 районах.

Российские военные также нанесли удары дроном "Герань-4 Сикер" по цеху сборки беспилотников в Киеве, сообщило министерство.