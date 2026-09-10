Военные заявили, что под контроль РФ перешли два села в Харьковской области

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российская армия установила контроль над селами Зарубинка и Гоптовка в Харьковской области, заявило Минобороны РФ в четверг.

"Подразделениями группировки войск "Север" в Харьковской области в результате активных действий по расширению зоны контроля на внешнем кольце окружения взят под контроль населенный пункт Зарубинка Харьковской области", - сообщило министерство.

"В ходе решительных штурмовых действий подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Гоптовка Харьковской области", - заявило Минобороны РФ.