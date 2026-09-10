Минобороны РФ сообщило о блокировании до 180 украинских военных в Харьковской области

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Все попытки ВСУ выйти из окружения в Харьковской области пресечены, в районе Ольховатки блокированы два батальона украинских сил, сообщили в Минобороны РФ.

"Блокированы подразделения двух батальонов противника численностью до 180 человек в районе населенного пункта Ольховатка Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям ВСУ внутри "котла" в районах населенных пунктов Малая Волчья и Бузово Харьковской области. Все попытки прорыва из окружения пресечены", - заявили в военном ведомстве в четверг.

По данным Минобороны РФ, здесь ВСУ за сутки потеряли до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, два квадроцикла и три наземных роботизированных комплекса.

"Нанесено поражение формированиям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Лозовая, Шевченково, Новоалександровка и Аннополье Харьковской области", - сообщили российские военные.

Отмечается, что в Сумской области нанесены удары по ВСУ в районах четырех населенных пунктов.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - сообщает ведомство.