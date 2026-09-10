СКР возбудил дело о теракте после атаки ВСУ в Сочи

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в связи с атакой ВСУ на гражданские объекты в Сочи, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко в четверг.

"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки вооруженных формирований Украины на Краснодарский край (ст. 205 УК РФ)", - говорится в сообщении Петренко в мессенджере Мах.

Следователями СК России организован комплекс мероприятий по сбору доказательств и установлению конкретных лиц, причастных к совершению преступления, отметила представитель СКР.

Ранее власти сообщали, что 9 сентября в Сочи в результате атаки украинских безэкипажных катеров произошло возгорание на набережной, пострадали 28 человек, четверо из которых остаются в больницах курорта.