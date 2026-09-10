В МИД РФ считают, что в КНР получили информацию об итогах встречи Путина с посланниками Трампа

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Москва и Пекин ведут постоянный диалог по наиболее важным вопросам повестки дня, информация о результатах недавней встречи президента РФ Владимира Путина со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером могла быть доведена до китайских коллег, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

"У нас с китайскими коллегами существует постоянный диалог по всем наиболее важным интересующим вопросам. Поэтому я думаю, что такая информация была доведена до них", - сказал Руденко журналистам в четверг, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Переговоры президента РФ Владимира Путина с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоялись в Москве поздно вечером 5 сентября.

8 сентября Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом по итогам поездок представителей главы Белого дома в Москву и Киев.