Умер почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Почетный председатель Союза журналистов России (СЖР), который возглавлял организацию в течение четверти века, Всеволод Богданов умер на 83-м году жизни после долгой болезни.

"После тяжёлой и продолжительной болезни умер почётный председатель СЖР Всеволод Леонидович Богданов. Союз журналистов России приносит глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Всеволода Богданова", - говорится в сообщении СЖР на сайте организации.

Богданов возглавлял СЖР с 1992 по 2017 год.

Он родился 6 февраля 1944 года в селе Кехта Холмогорского района Архангельской области, в 1969 году окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета. Был почётным профессором этого университета, сказано в сообщении.

Журналистскую деятельность начал в 1960 году корреспондентом на Архангельском радио, а с 1969 по 1986 год работал в газетах "Магаданская правда" и "Советская Россия", после чего - в Государственном комитете по делам издательств, полиграфии и книжной торговли (Госкомиздат) СССР, руководил Главным управлением пропаганды, был членом коллегии министерства, а в 1989-1991 годах - был гендиректором Дирекции программ Центрального телевидения, членом коллегии Гостелерадио СССР.

Богданов является заслуженным работником культуры РФ, награждён орденом Почёта.