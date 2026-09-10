Два человека погибли, 18 пострадали в Запорожской области за сутки из-за ударов ВСУ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Два человека погибли, еще 18 получили ранения в Запорожской области в результате ударов со стороны ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в четверг.

"За прошедшие сутки в Запорожской области зафиксированы очередные факты целенаправленных атак противника по мирным населенным пунктам и гражданским объектам. К сожалению, есть погибшие и раненые", - написал Балицкий в своем канале в Max.

По его словам, в результате атаки на гражданскую машину в поселке Михайловка погибла 15-летняя девочка, ранения получили шестилетний ребенок, а также женщины 1983 и 2004 годов рождения. Еще один мужчина погиб около села Орловка в результате атаки на гражданский грузовик.

В Каменско-Днепровском округе в результате обстрела частного домовладения пострадали взрослый и подросток. В селе Матвеевка вследствие атаки на гражданскую машину пострадали двое мужчин и женщина. В селе Орлянское при обстреле пострадал мужчина.

Украинские дроны атаковали частные домовладения в селе Радивоновка и Токмаке, пострадали мужчина и женщина. В Токмаксом округе под удар попал автомобиль "Почты Таврии", пострадали двое мужчин. Кроме того, на дорогах Михайловского и Приазовского округов дроны атаковали гражданские машины, пострадали пять человек.

Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.