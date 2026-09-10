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Строительство обхода Махачкалы стартовало в Дагестане

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Дан старт строительству автомобильной дороги Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (Р-215) на участке северного обхода столицы Дагестана - Махачкалы, передал корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на церемонии в четверг.

"Дорога позволит вывести транзитный транспорт за пределы городской застройки, существенно разгрузить северную часть столицы (...). Вместе с уже реализуемыми проектами в Дербенте и Хасавюрте северный обход Махачкалы формирует новый транспортный каркас Дагестана", - сообщил на церемонии временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин.

Министр транспорта РФ Андрей Никитин добавил, что Дагестан станет ключевым логистическим узлом на Каспии, а обход Махачкалы - частью международного транспортного коридора "Север - Юг".

"Свяжем морские порты с федеральными трассами, сделаем движение грузов более удобным (...), снизим нагрузку на городские трассы, повысим безопасность движения и, конечно, улучшим экологию. Будут возведены пять транспортных развязок, путепроводы, эстакада, мост через канал им. Октябрьской революции, площадки для отдыха. Работы пройдут в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", - сказал Никитин.

В апреле текущего года Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту строительства объездной трассы федерального значения вокруг Махачкалы.

В июле 2026 года ФКУ "Упрдор "Кавказ" провело семь тендеров на поиск подрядчиков для строительства обхода. В конце августа были определены компании-победители аукционов, их наименования не раскрываются. Согласно информации на сайте госзакупок, общая сумма семи контрактов составляет 25,53 млрд рублей. По условиям контрактов, все этапы строительства северного обхода Махачкалы необходимо завершить до конца декабря 2028 года. Финансироваться работы будут из федерального бюджета.

Общая протяженность северного обхода Махачкалы составит 31 км, на строительство дороги планировалось направить 31,1 млрд рублей. В регионе также ведется строительство обходов Хасавюрта и Дербента. В 2025 году первые 9 км дороги строящегося обхода Хасавюрта введены в эксплуатацию. Завершить строительство планируется в 2028 году. Суммарно на строительство всех трех дорог будет направлено порядка 105 млрд рублей.

Дагестан Махачкала
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