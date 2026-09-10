Гражданин Белоруссии осужден за подготовку теракта на Кубани по заданию СБУ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал гражданина Белоруссии Матвея Китова виновным в подготовке теракта на пункте отбора на военную службу в Новороссийске (Краснодарский край), сообщает пресс-служба суда.

"Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме со штрафом в размере 300 000 рублей", - говорится в сообщении.

Фигуранта признали виновным по ст.205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч.1 ст.30, п. "б" ч.3 ст.205 (подготовка теракта), п. "в" ч.3 ст.222.1 (незаконное хранение взрывчатки), ст.276.1 (оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ) УК РФ.

Как установил суд, в декабре 2024 года Китов, находясь в Краснодаре, вступил в переписку с лицом, представившимся сотрудником Службы безопасности Украины, и согласился на сотрудничество. Позднее он получил задание подорвать пункт отбора на военную службу по контракту в Новороссийске, а также инструкции по сборке и активации самодельного взрывного устройства. Он приехал в Новороссийск, извлек компоненты бомбы из тайника и перенес в другой тайник, где хранил их до задержания.

"В судебном заседании Китов полностью признал себя виновным в совершении инкриминируемых деяний. При этом отметил, что от сотрудника СБУ для выполнения поставленной ему задачи по совершению террористического акта он получил 805 долларов США", - говорится в сообщении.