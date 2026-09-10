Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью почетного председателя СЖР

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной почетного председателя Союза журналистов России Всеволода Богданова, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Ушёл из жизни Всеволод Леонидович Богданов - легенда отечественной журналистики, талантливый публицист, известный общественный деятель. Это большая потеря для родных, близких, друзей и коллег", - говорится в телеграмме главы правительства коллегам, родным и близким Богданова.

Он отметил, что за годы работы в периодических изданиях и на телевидении Богданов внёс значимый вклад в развитие средств массовой информации.

"Во главе Союза журналистов России он защищал интересы профессионального сообщества, оказывал поддержку коллегам в трудных жизненных ситуациях. Многое делал для подготовки нового поколения специалистов", - подчеркнул Мишустин.

"Человек многогранный и творчески одарённый, Всеволод Леонидович всегда был предан своему делу и основным принципам независимой журналистики - подлинность и беспристрастность, достоверность и актуальность. Его внимания и энергии хватало на всех - семью, друзей, коллег и учеников. Именно таким он останется в нашей памяти и сердцах", - говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что почетный председатель Союза журналистов России (СЖР), который возглавлял организацию в течение четверти века, Всеволод

Богданов умер на 83-м году жизни после долгой болезни.

Богданов возглавлял СЖР с 1992 по 2017 год.