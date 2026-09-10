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Один человек погиб, шестеро ранены в результате атак БПЛА в Белгородской области

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Один человек погиб и еще шесть пострадали при ударах украинских беспилотников в нескольких муниципалитетах Белгородской области, сообщил региональный оперативный штаб в четверг.

"В городе Новый Оскол беспилотник сдетонировал на предприятии. Мужчина от полученных ранений скончался на месте. (...) Ещё одного мужчину с осколочными ранениями лица, руки, предплечья и живота бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.

Также при взрыве пострадала женщина. У нее акубаротравма, медики оказали помощь на месте, от госпитализации она отказалась. Третий пострадавший со множественными осколочными ранениями обратился в Чернянскую ЦРБ.

От взрыва загорелись складское помещение и грузовой автомобиль - пожарным расчетом очаги возгорания уже ликвидированы.

В городе Грайворон в результате атаки дрона у мужчины множественные осколочные ранения тела. Пострадавшему оказывают помощь в местной больнице. По оценке медиков, он находится в тяжелом состоянии. На месте детонации частично разрушен гараж.

В Валуйском округе в районе села Герасимовка беспилотник атаковал грузовой автомобиль. Двоим мужчинам с осколочными ранениями оказывают помощь в Валуйской ЦРБ. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

В городе Шебекино от ударов FPV-дронов повреждены предприятие, три автомобиля, кровля коммерческого объекта.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Белгородская область
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