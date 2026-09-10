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МИД РФ призвал не допускать действий, ведущих к эскалации палестино-израильского конфликта

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Москве выступают за восстановление прямого палестино-израильского диалога по всем спорным вопросам, призывают стороны не допускать действий, ведущих к дальнейшей эскалации, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По просьбе журналистов она прокомментировала заявления израильских чиновников, выступивших "с угрозами физической ликвидации руководства Палестинской национальной администрации и полной аннексии палестинских территорий с изгнанием оттуда арабского населения".

"Обратили внимание на упомянутые вами высказывания. Связываем ужесточение в последнее время риторики высокопоставленных израильских чиновников с набирающей обороты электоральной кампанией в преддверии намеченных на 27 октября парламентских выборов в Израиле", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Захарова подчеркнула, "что борьба за голоса избирателей не может служить оправданием для провокационных заявлений, ещё больше накаляющих атмосферу взаимной враждебности и нетерпимости между палестинцами и израильтянами".

"Призываем стороны конфликта к ответственному поведению, недопущению действий, ведущих к дальнейшей эскалации обстановки. Последовательно выступаем за продвижение конструктивных подходов с целью формирования необходимых условий для восстановления прямого палестино-израильского диалога по всем спорным вопросам", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ.

Мария Захарова МИД РФ Израиль Палестина
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