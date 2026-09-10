Лавров отметил роль Еврейского конгресса в общественной дипломатии РФ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российский еврейский конгресс (РЕК) играет большую роль в общественной дипломатии РФ, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Убежден, что Конгресс будет и впредь играть заметную роль в жизни нашей страны, вносить вклад в развитие общественной дипломатии Российской Федерации", - говорится в обращении Лаврова, оглашенном на благотворительном вечере Еврейского конгресса в Москве.

По словам Лаврова, в частности, "самого глубокого уважения" заслуживает деятельность РЕК "по борьбе с ксенофобией, расизмом, неонацизмом".

"Важно и далее противодействовать фальсификации истории Великой Отечественной войны, жестко пресекать любые попытки предать забвению геноцид евреев, русских, представителей других народов бывшего СССР" , - указал глава МИД РФ.