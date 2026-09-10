Мужчина погиб в Белгородской области в результате атаки ВСУ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Мужчина погиб и женщина пострадала вследствие украинской атаки в городе Шебекино, сообщили в оперативном штабе по региону.

"В городе Шебекино дрон нанес удар по автомобилю. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте. (...) Женщине с осколочными ранениями глаза и ног оказывается помощь в Шебекинской ЦРБ. Для продолжения лечения пострадавшая будет переведена в областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.