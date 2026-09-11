Путин "на полях" саммита БРИКС проведет переговоры с премьерами Индии и Малайзии, президентом ЮАР

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу в Дели "на полях" саммита БРИКС проведет двусторонние переговоры с премьерами Индии и Малайзии Нарендрой Моди и Анваром Ибрагимом, президентом ЮАР Сирилом Рамафозой, также вероятна его встреча с египетским лидером Абдельфаттахом ас-Сиси.

Первая встреча у президента РФ состоится с хозяином саммита - премьером Индии. Путин и Моди встречались совсем недавно, на саммите ШОС в Бишкеке. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков в разговоре с журналистами напомнил, что в киргизской столице они провели содержательную беседу, после которой направились на саммит ШОС в одной машине.

По словам Ушакова, такое неформальное общение Путина и Моди бесценно, и позволяет им доверительно обмениваться мнениями по актуальным вопросам международной повестки.

После беседы Путин и Моди вместе посетят выставку "Иннопром", организованную Минпромторгами двух стран. На мероприятии будут представлены достижения российских и индийских компаний в различных отраслях. Российскую часть выставки гостям будет представлять первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, там также будут присутствовать многие члены российского правительства.

Затем главы делегаций стран-членов БРИКС примут участие в деловом форуме объединения, после чего череда двусторонних встреч у Путина продолжится.

Глава российского государства встретится с южноафриканским коллегой. В Москве рассчитывают, что эта беседа позволит сторонам обсудить многие вопросы как двустороннего сотрудничества, так и актуальные темы международной повестки дня.

Говоря о возможности переговоров Путина с ас-Сиси, Ушаков заметил, что Каир сигнализировал Москве о желании провести такую встречу, и стороны занимаются ее организацией.

"Я думаю, что она несомненно состоится", - заметил Ушаков.

Он также напомнил, что египетский президент принял приглашение посетить саммит "Россия-Африка", который пройдет в конце октября в Москве.

"Так что поговорят, надеюсь, в Нью-Дели, а затем продолжат общение и в Москве", - добавил Ушаков.

Следом запланирована беседа Путина премьером Малайзии Ибрагимом, после чего российский президент встретится с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф.

"Наш президент также часто с ней встречается, и, естественно, будут затронуты приоритетные вопросы взаимодействия России с банком, включая тематику финансирования проектов интересов России, а также модальности участия банка в реализации перспективных финансово-экономических инициатив БРИКС, в том числе предложенных российским председательством еще в 2024 году, например, инициативы о новой инвестиционной платформе", - сказал Ушаков.