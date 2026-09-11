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Свыше 90 БПЛА и ракет ликвидированы в Ростовской области

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о нейтрализации более 90 беспилотников и ракет в течение прошедшей ночи, есть повреждения.

"Минувшей ночью в ходе отражения массированной воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более 90 БПЛА и ракет в городах Таганроге и Новошахтинске, 10 районах области: Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Волгодонском, Чертковском, Боковском, Азовском, Аксайском, Шолоховском, Кашарском", - написал Слюсарь в своем Мах-канале в пятницу.

Глава региона добавил, что в Миллеровском районе в результате падения обломков БПЛА различные повреждения получили 10 частных домов и хозяйственные постройки; пострадавших нет.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Ростовская область Юрий Слюсарь
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