Минобороны РФ заявило об уничтожении за ночь 777 дронов ВСУ

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО с 20:00 четверга до 8:00 (по Москве) пятницы перехватили и уничтожили 777 украинских беспилотников самолетного типа, заявило министерство обороны РФ.

По данным ведомства, дроны нейтрализованы над Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Ростовской, Самарской областями, Пермским краем, Марий Эл, Крымом, Удмуртией и над акваториями Черного и Каспийского морей.