Обломки БПЛА повредили дома и гражданские объекты в Дзержинске Нижегородской области

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Атака более полусотни беспилотников отражена в Нижегородской области в ночь на пятницу, обломки повредили жилые дома, автомобили и другие гражданские объекты, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Ночью силами Минобороны, Росгвардии и отряда "Барс НН" отражена атака 51 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Вместе с тем падение обломков вызвало повреждения многоквартирных и частных домов, автомобилей и других гражданских объектов в Дзержинске", - написал он в своем канале в Мах.

Губернатор отметил, что обломков много, оценка ущерба продолжается, на местах инцидентов работают экстренные службы.

"Жителям, чье имущество пострадало, окажем необходимую помощь и поддержку", - добавил глава региона.