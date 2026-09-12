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Песков напомнил желающему встретиться с Путиным Зеленскому о приглашении в Москву

Песков напомнил желающему встретиться с Путиным Зеленскому о приглашении в Москву
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский, если действительно хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, может приехать в Москву, приглашение остается в силе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если он действительно хочет встретиться с Путиным, то Путин еще ранее говорил, что он может прилететь в Москву", - сказал представитель Кремля, комментируя заявление Зеленского о желании встретиться с Путиным "на полях" саммита G20 в американском Майами.

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