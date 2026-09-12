Легкомоторный самолет упал в Татарстане, погибли два человека

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Обстоятельства падения легкомоторного самолета, в результате которого погибли два человека, выясняют в Татарстане, сообщает ГУ МЧС России по республике в субботу.

"В результате падения самолета в Сабинском районе погибли два человека. (...) Причина происшествия устанавливается", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, самолет упал в огород частного жилого дома в селе Шемордан.

В сообщении уточняется, что при падении самолета Cessna-172 погибли пилот и пассажир, на земле разрушений, погибших и пострадавших нет.