Ушаков заявил, что вопрос поездки Путина на саммит G20 пока еще не обсуждался

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос поездки президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в Атланте пока не обсуждался, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Что касается возможности поездки Путина, то этот вопрос еще даже не обсуждался у нас", - сказал он в интервью "Известиям", комментируя приглашение России участвовать в данном саммите.

Ушаков отметил, что пока подготовка к саммиту ведется на уровне экспертов.

"Работа ведется на уровне экспертов. Наши постоянно работают над документами предстоящего саммита. Все идет как обычно", - сказал помощник главы российского государства.