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Владимир Желонкин освобожден от должности замминистра просвещения РФ

Владимир Желонкин освобожден от должности замминистра просвещения РФ
Владимир Желонкин
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении от должности замминистра просвещения Владимира Желонкина по его просьбе.

"Освободить Желонкина Владимира Борисовича от должности заместителя министра просвещения Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Как стало известно "Интерфаксу", заявление об уходе Желонкин подал еще 9 июня.

Бывший гендиректор ИД "Коммерсантъ" занимал должность советника министра с сентября 2024 года, был назначен заместителем министра просвещения в марте 2025 года.

Также ведомство покинула другой заместитель министра Ирина Шварцман, таким образом в Минпросвещения осталось четыре заместителя из положенных по штату шести.

Минпросвещения РФ Владимир Желонкин Михаил Мишустин
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