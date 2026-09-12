В ДТП с автобусом в Архангельской области погибли 13 человек

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Тринадцать человек, включая трех несовершеннолетних, по уточненным данным, погибли в ДТП с участием автобуса в Приморском округе Архангельской области, сообщает пресс-служба управления МВД по региону в субботу.

Среди погибших - водитель грузового автомобиля, водитель и 11 пассажиров микроавтобуса.

Еще восемь пассажиров маршрутного транспортного средства были госпитализированы.

Как сообщалось, авария произошла 11 сентября на 1180-м км федеральной автодороги М-8 "Холмогоры". Пассажирский микроавтобус ГАЗель Next, следовавший по маршруту "Северодвинск - Березник", выполняя обгон легкового автомобиля Nissan, столкнулся со следовавшим во встречном направлении лесовозом Renault.

Ранее сообщалось о 12 погибших.

По факту ДТП возбудили два уголовных дела - по факту оказания не отвечающих требованиям безопасности услуг и нарушения ПДД, повлекшего гибель людей (ч. 3 ст. 238 и ч. 5 ст. 264 УК РФ).

12 сентября объявлено в Архангельской области днем траура.