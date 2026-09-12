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Путин указал, что мыслящие колониальными категориями страны не видят перемен в мире

Путин указал, что мыслящие колониальными категориями страны не видят перемен в мире
Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Расширение Совета безопасности ООН за счет представительства стран Азии, Африки и Латинской Америки помогло бы повысить качество деятельности организации, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Считаем необходимым и далее, сообща с единомышленниками по БРИКС, содействовать повышению качества деятельности ООН. Конечно, этому в частности помогло бы расширение ее Совета безопасности, представительства стран Азии, Африки, Латинской Америки", - сказал он выступая на саммите БРИКС в Нью-Дели.

Президент РФ отметил, что формирование многополярного мира идет не без сложностей. Это, по словам Путина, встречает "сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями, по сути своей, делить мир на цветущий сад и дикие джунгли, да и жить за чужой счет".

"Они не готовы принять меняющуюся действительность и стремятся всячески сдерживать растущих конкурентов. В ход идут любые средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции, попытки экономического диктата, шантажа, вмешательства во внутренние дела и просто грубая сила", - добавил глава российского государства.

Кроме того, как отметил Путин, разжигаются застарелые очаги напряженности, провоцируются всё новые конфликты и разногласия. "В результате дает сбой вся система международных отношений. Снижается эффективность ряда многосторонних структур и институтов", - добавил он.

"С учетом этого Россия придает исключительно важное значение сохранению и укреплению центральной роли Организации Объединенных Наций в мировых делах. Ее устав является ключевым источником международного права. Вопреки попыткам некоторых стран подменить его каким-то порядком, основанным на неких непонятных кем-то составленных правилах", - подчеркнул президент РФ.

Владимир Путин СБ ООН БРИКС Нью-Дели
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