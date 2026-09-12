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Президент РФ заявил, что страны БРИКС должны усиливать координацию в МВФ, ВБ, ВТО

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Страны, входящие в БРИКС, должны координировать свои усилия на площадках ключевых международных институтов, принципы деятельности которых отстают от реалий современной мировой экономики, считает президент РФ Владимир Путин.

"Давно назрел вопрос о совершенствовании глобальных институтов экономического управления: Международного валютного фонда, Всемирного банка, Всемирной торговой организации. Все они создавались в совершенно иных политических и экономических реалиях и с трудом адаптируются к ситуации, когда деловая активность все больше смещается в сторону развивающихся рынков", - сказал он, выступая на саммите БРИКС в Нью-Дели в Индии.

Тем не менее, по словам Путина, и МВФ, и ВТО, и Всемирный банк остаются "каналами диалога между ведущими экономиками мира".

"Поэтому важно усиливать координацию наших стран в этих структурах. Напомню, что в ходе председательства России в БРИКС в 2024 году был, в частности, запущен механизм консультаций по вопросам ВТО", - отметил президент РФ.

При этом в современном мире "одной лишь модернизации действующих институтов управления недостаточно", подчеркнул Путин. Появились целые прорывные отрасли, такие как платформенная экономика, финансовые технологии, цифровая торговля, и "все они требуют собственных, отдельных институтов", сказал глава российского государства.

В их создании БРИКС могло бы играть одну из ведущих ролей, полагает Путин. "Определенная работа в этом направлении уже ведется. КНР, другие государства БРИКС, в том числе и Россия, выступили сооснователями учрежденной в июле в Шанхае Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта. Хотел бы напомнить и о ряде полезных, как мне кажется, российских инициатив. Имею в виду выстраивание на базе БРИКС платежной и расчетно-депозитарной инфраструктуры, учреждение в объединении новой инвестиционной платформы, перестраховочного механизма и зерновой биржи. Отрадно, что мы видим живой интерес к углублению взаимодействия между государствами БРИКС на экономическом треке", - заключил он.

Владимир Путин БРИКС Нью-Дели ВТО Всемирный банк МВФ
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