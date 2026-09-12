Открытое горение ликвидировано в заповеднике "Утриш" под Анапой

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Спасателям удалось ликвидировать открытое горение в заповеднике "Утриш" под Анапой (Краснодарский край), сообщила глава города-курорта Светлана Маслова.

"С утра вертолет совершил более 20 сбросов воды на тлеющие очаги в заповеднике "Утриш". Открытого горения нет. Кроме вертолета, на месте продолжают работать 63 человека и 17 единиц техники. Проливать участки будут до полной ликвидации", - написала она в своем канале в Max в субботу.

Площадь, на которой удалось локализовать пожар, не уточняется.

Как сообщалось, вечером в четверг в заповеднике под Анапой в районе Малого Утриша произошел природный пожар на площади 1,5 га, по данным на вечер пятницы она выросла до 10 га, к тушению привлекли вертолет.