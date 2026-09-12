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Путин пригласил премьера Эфиопии на саммит РФ-Африка в октябре в Москве

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пригласил премьер-министра Эфиопии Абийя Ахмеда на саммит "Россия-Африка", который пройдет в октябре в Москве.

"Эфиопия приняла деятельное участие в саммитах "Россия-Африка". В этом году, как мы с вами договаривались, ждем вас уже на третий саммит, который пройдет 28-29 октября в Москве. Проведем нашу очередную двустороннюю встречу", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Эфиопии в Нью-Дели.

В начале беседы Путин предложил обсудить весь комплекс российско-эфиопских отношений. "Хотел бы еще раз отметить, что Эфиопия - давний и надежный партнер России на африканском континенте. Могу с удовлетворением констатировать, что российско-эфиопские связи продолжают развиваться на принципах равноправия, взаимной выгоды", - сказал президент РФ.

По его словам, в частности, набран солидный темп по взаимной торговле.

"По итогам 2025 года товарооборот вырос более чем в три раза. Продолжает расти. Это хороший показатель", - сказал Путин.

Владимир Путин Эфиопия Абийя Ахмед
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