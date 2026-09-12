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БРИКС осуждает практику односторонних санкций

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Страны БРИКС осуждают практику введения односторонних санкций, отметив что она идет вразрез с международным правом.

"Мы осуждаем введение односторонних принудительных санкций, как в виде односторонних экономических, так и в виде вторичных, поскольку это противоречит международному праву", - говорится в декларации, принятой в субботу по итогам саммита БРИКС в Индии.

В документе отмечается, что это влечет долгосрочные последствия в сфере обеспечения прав человека, в частности, прав на продовольственную безопасность, здравоохранение и развитие.

"Мы призываем к упразднению этих незаконных мер, которые подрывают международное право и противоречат Уставу ООН", - отмечается в тексте.

БРИКС Индия
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